Прямо Макрон это не скажет: французский политолог озвучил два сценария насчет войск НАТО в Украине

Президент Франции сохраняет "стратегическую двусмысленность"

Французские войска в Украине могут иметь несколько миссий, и некоторые президент страны Эммануэль Макрон уже называл. Но есть и то, что открыто лидер Франции сказать не может, ведь это сильно всколыхнет общество.

Не зря Макрон хочет сохранить в своих действиях и заявлениях "стратегическую двусмысленность". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Николя Тензер — французский политолог, руководитель парижского Центра исследований и разработок политических решений (CERAP) и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (СЕРА).

По мнению политолога, миссия французских войск может состоять из двух вещей. Одна из них уже была заявлена прямо.

"Во-первых, то, о чем он и министры прямо сказали, — это, по сути, направление определенных миссий для помощи Украине, например для обучения военных или разминирования территорий, или улучшения киберзащиты. Когда у вас будут F-16, иностранные войска также могут помочь с обслуживанием истребителей и оружия, которое они несут", — отметил Николя Тензер.

А вот другая составляющая миссии – так, о которой открыто Макрон ничего не говорил.

"Второе – это то, о чем Макрон не говорит, но имеет в виду, а именно – отправить войска на освобожденные территории Украины, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение и наступления России, а также защитить гражданское население там. Если там будет часть войск страны НАТО, и кто-то из солдат погибнет или получит ранение в результате российского авиаудара, то это можно считать прямым ударом против нас. Согласно Североатлантическому договору, тогда страна, которой принадлежат войска, может активировать 5-ю статью (если союзник по НАТО подвергается вооруженному нападению, каждый член Альянсу будет считать этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и будет предпринимать действия, которые сочтет необходимым — ред.). И это способ сдержать Россию", — сказал политолог.

Николя Тензер добавил, что Макрон не может прямо делать такие заявления и рассказывать все планы из-за общественного мнения.

"Макрон хочет сохранить то, что он называет "стратегическую двусмысленность"", — сказал французский политолог.

Больше о том, что стоит за изменением в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по отношению к Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в материале "Телеграфа" Почему Макрон изменил свою позицию по отношению к Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа

Ранее "Телеграф" писал, что во французских СМИ появилась информация, что часть французских военных отправляется в Румынию перед размещением в Украине.