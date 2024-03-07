Покупать придется много всего: командир из 3-й штурмовой рассказал, как бойцы подбирают снаряжение (видео)

Снаряжение зависит от многих факторов и личных предпочтений

Многие военнообязанные перед мобилизацией или пытаются самостоятельно купить себе необходимое снаряжение, однако даже в первые месяцы службы попросту невозможно определить точно, что подойдет конкретному бойцу.

Об этом рассказал командир 2-й роты 2-го штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Дацик" отвечая на вопросы рекрутов бригады. Видео общения доступно на канале 3-й штурмовой в YouTube.

По его словам, каждому бойцу выдают базовое снаряжение, а все остальное будет зависеть от конкретного человека. Это касается, например, выбора между бронежилетом и плитоноской.

К тому же, по его словам, также на многое будет влиять то, какую роль боец выполняет в отряде, поскольку снаряжение пулеметчика, гранатометчика и пилота БПЛА будет различаться.

"Это все очень индивидуально. Ты сам поймешь во время службы. Ты много поменяешь экипировки, очень много. Будешь покупать кучу броников, кучу РПС (ременно-плечевая система, — ред.), подсумков… где-то через месяца три ты только дойдешь к тому, что тебе больше подходит", — сказал "Дацик".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие требования есть к водителям, которые попадают в ряды Вооруженных сил.