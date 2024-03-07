Купувати доведеться багато всього: командир із 3-ї штурмової розповів, як бійці підбирають спорядження (відео)

Спорядження залежить від багатьох факторів та особистих переваг

Багато військовозобов’язаних перед мобілізацією або намагаються самостійно купити собі необхідне спорядження, проте навіть у перші місяці служби просто неможливо визначити точно, що підійде конкретному бійцю.

Про це розповів командир 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр із позивним "Дацик" відповідаючи на питання рекрутів бригади. Відео спілкування доступне на каналі 3-ї штурмової у YouTube.

За його словами, кожному бійцю видають базове спорядження, а решта залежатиме від конкретної людини. Це стосується, наприклад, вибору між бронежилетом та плитоноскою.

До того ж, за його словами, також багато на що впливатиме те, яку роль боєць виконує в підрозділі, оскільки спорядження кулеметника, гранатометника та пілота БПЛА відрізнятиметься.

"Це все дуже індивідуально. Ти сам зрозумієш під час служби. Ти багато поміняєш екіпіровки, дуже багато. Купуватимеш купу броніків, купу РПС (ремінно-плечова система, — ред.), підсумків … десь через три місяці ти тільки дійдеш до того, що тобі більше підходить", — сказав Дацик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які вимоги є до водіїв, які потрапляють до лав Збройних сил.