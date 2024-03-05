Как бывшие работники военкоматов воюют на фронте: майор ответил

ТЦК и СП также переведены на штаты военного времени

Часть работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки были переведены в боевые подразделения. А их места заняли ограниченно пригодные военнослужащие, вернувшиеся с фронта.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он уточнил, кого именно перевели в боевые подразделения.

"ТЦК и СП, как часть ВСУ, как и каждое подразделение, с 24 февраля 2022 года были переведены на штаты военного времени. Чтобы выполнять поставленные задачи, нам нужно было набрать людей, чтобы могли проводить мобилизацию. Те, кого мобилизовали в первые дни и кто по состоянию здоровья был пригоден к военной службе, были переведены в боевые подразделения, а на освободившиеся места начали прибывать с фронта ограниченно пригодные военнослужащие", - отметил спикер.

Истомин также сообщил, что в Полтавской области создан возведенный штурмовой отряд "Один" из числа действующих работников ТЦК. По его словам, по количеству личного состава – это рота. Спикер отметил, что отряд возглавил начальник Полтавского районного ТЦК и СП полковник Александр Логвиненко.

"Этот отряд в составе 72-й бригады им. Черных Запорожцев защищал Бахмут. Недавно штурмовики вернулись из-под Авдеевки. Это очень профессиональные и мотивированные бойцы", — подчеркнул Истомин.

Полный текст интервью с Романом Истоминым читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Много нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерами в ТЦК.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти Украины ожидают от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения "аудита" военнослужащих. Это связано с тем, что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 000 человек.