Как бывшие работники военкоматов воюют на фронте: майор ответил
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ТЦК и СП также переведены на штаты военного времени
Часть работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки были переведены в боевые подразделения. А их места заняли ограниченно пригодные военнослужащие, вернувшиеся с фронта.
Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он уточнил, кого именно перевели в боевые подразделения.
"ТЦК и СП, как часть ВСУ, как и каждое подразделение, с 24 февраля 2022 года были переведены на штаты военного времени. Чтобы выполнять поставленные задачи, нам нужно было набрать людей, чтобы могли проводить мобилизацию. Те, кого мобилизовали в первые дни и кто по состоянию здоровья был пригоден к военной службе, были переведены в боевые подразделения, а на освободившиеся места начали прибывать с фронта ограниченно пригодные военнослужащие", - отметил спикер.
Истомин также сообщил, что в Полтавской области создан возведенный штурмовой отряд "Один" из числа действующих работников ТЦК. По его словам, по количеству личного состава – это рота. Спикер отметил, что отряд возглавил начальник Полтавского районного ТЦК и СП полковник Александр Логвиненко.
"Этот отряд в составе 72-й бригады им. Черных Запорожцев защищал Бахмут. Недавно штурмовики вернулись из-под Авдеевки. Это очень профессиональные и мотивированные бойцы", — подчеркнул Истомин.
Полный текст интервью с Романом Истоминым читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Много нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерами в ТЦК.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власти Украины ожидают от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения "аудита" военнослужащих. Это связано с тем, что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 000 человек.