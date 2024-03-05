Як колишні працівники військкоматів воюють на фронті: майор відповів

ТЦК та СП також переведені на штати воєнного часу

Частина працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки були переведені в бойові підрозділи. А їх місця зайняли обмежено придатні військовослужбовці, які повернулися з фронту.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він уточнив, кого саме перевели у бойові підрозділи.

"ТЦК та СП, як частина ЗСУ, як і кожен підрозділ, з 24 лютого 2022 року були переведені на штати воєнного часу. Щоб виконувати поставлені завдання, нам треба було набрати людей, аби могли проводити мобілізацію. Ті, кого мобілізували в перші дні й хто за станом здоров’я був придатним до військової служби, були переведені в бойові підрозділи, а на звільнені місця почали прибувати з фронту обмежено придатні військовослужбовці", — зазначив речник.

Істомін також повідомив, що на Полтавщині створено зведений штурмовий загін "Одін" з-поміж чинних працівників ТЦК. За його словами, за кількістю особового складу — це рота. Речник зазначив, що загін очолив начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко.

"Цей загін у складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців боронив Бахмут. Недавно штурмовики повернулися з-під Авдіївки. Це дуже професійні й мотивовані бійці", — підкреслив Істомін.

Повний текст інтерв’ю з Романом Істоміним читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Багато потрібний лише поштовх, щоб іти захищати Україну": майор про рекрутинг, конфлікти з цивільними та бодікамерами в ТЦК.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що влада України очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців. Це пов'язано з тим, що з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.