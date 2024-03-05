"Идея хорошая, но…": в 3-й штурмовой рассказали, что думают о войсках НАТО в Украине

Даже если войска НАТО войдут в Украину, то участи в боях они брать не будут

Идея ввода войск НАТО в Украину является "хорошей, но маловероятной". К тому же бойцы стран Запада не будут выполнять боевые задачи на фронте, но все равно смогли бы помочь нашей стране.

Как объяснил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем telegram-канале, присутствие западных военных в Украине помогло бы привлечь к выполнению заданий тех украинских бойцов, которые находятся на вторичных направлениях.

"Лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы. Мы бы так освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", — написал он.

Жорин добавил, что очевидно то, что представители иностранных армий участие в боевых действиях точно брать не будут. Вместе с тем он отметил, что они могли бы выполнять некие вспомогательные работы, вроде проведения инструкторской деятельности.

В целом же он считает, что идея ввода союзных войск в Украину хорошая, однако не особо верит в то, что это произойдет.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины Макрон заявил, что отправку войск исключать нельзя, но пока среди союзников подобного консенсуса нет. После этого власти Польши, Швеции, Германии, Финляндии и Великобритании сделали заявления о том, что планов по развертыванию военного контингента в Украине у них нет. Позже такую же позицию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.