"Ідея хороша, але…": у 3-й штурмовій розповіли, що думають про війська НАТО в Україні

Навіть якщо війська НАТО увійдуть в Україну, то участі в боях вони не братимуть.

Ідея введення військ НАТО в Україну є "хорошою, але малоймовірною". До того ж бійці країн Заходу не виконуватимуть бойових завдань на фронті, але все одно змогли б допомогти нашій країні.

Як пояснив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму telegram-каналі, присутність західних військових в Україні допомогла б залучити до виконання завдань тих українських бійців, які перебувають на вторинних напрямках.

"Найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз — взяття під контроль білоруського кордону. Ми би так звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", — написав він.

Жорін додав, що очевидно те, що представники іноземних армій участі в бойових діях точно не братимуть. Водночас він зазначив, що вони могли б виконувати якісь допоміжні роботи, такі як проведення інструкторської діяльності.

Загалом він вважає, що ідея введення союзних військ в Україну хороша, проте не особливо вірить у те, що це відбудеться.

Як повідомлялося раніше, під час пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України Макрон заявив, що відправку військ виключати не можна, але поки що серед союзників такого консенсусу немає. Після цього влада Польщі, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Великобританії зробила заяви про те, що планів щодо розгортання військового контингенту в Україні вони не мають. Пізніше таку ж позицію озвучив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.