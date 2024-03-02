"2024 ключевой для Путина": Данилов рассказал, как повлияет ход войны на Россию

Победит тот, кто сохранит внутреннее единство

Россия сейчас пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну максимум ресурсов. Ведь 2024 станет "ключевым" для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook. Он считает, что Кремль надеется нанести нокаут, вложив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей.

Данилов подчеркнул, что общественное недовольство в РФ будет углубляться все больше, особенно если у окупантов не будет успехов на фронте. Ведь Путину нужно будет и дальше проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

"Понятно, что россияне в большинстве своем не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента в РФ Дмитрия Медведева", — пишет секретарь СНБО.

По его словам, также растет тенденция увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи Кремля.

"Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем быстрее будет расти недовольство "глубинного народа" — в формуле прямо пропорциональной", — говорит Данилов.

Он также считает, что когда у России закончатся деньги на войну, Кремль просто заберет сбережения своих граждан. По его мнению, "список самоубийственных шагов Путина" можно продолжать долго.

"В войне, развязанной Россией, победит тот, кто сохранит внутреннее единство и не сломается с середины. Украина имеет мотивацию, цель, чувство праведной ненависти и понимание справедливости своей борьбы — то, что нас закаляет и объединяет! Что из этого перечня имеют россияне?", — написал Данилов.

Ранее "Телеграф" писал, что России для нового наступления на Украину нужна еще одна армия.