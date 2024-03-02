"2024 ключовий для Путіна": Данілов розповів, як вплине хід війни на Росію

Переможе той, хто збереже внутрішню єдність

Росія зараз намагається "завдати нокаут", вкидаючи у війну максимум ресурсів. Адже 2024 рік стане "ключовим" для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook. Він вважає, що Кремль має надію завдати нокаут, уклавши в нього максимальну концентрацію наявних ресурсів та спроможностей.

Данілов підкреслив, що суспільне невдоволення в РФ поглиблюватиметься дедалі більше, особливо якщо у окупантів не буде успіхів на фронті. Адже Путіну потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну.

"Зрозуміло, що росіяни здебільшого не проти війни, вони проти "не победной" війни, а "победа" може тільки наснитися лиш у не дуже тверезих снах зіц-президента на РФ Дмитра Медведєва", — пише секретар РНБО

За його словами також, росте тенденція збільшення тих, хто виступає за припинення військових дій, фіксують, як тренд, навіть ручні соціологи Кремля.

"Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення "глубинного народа" — у формулі прямо пропорційній", — каже Данілов.

Він також вважає, що коли у Росії закінчаться гроші на війну, Кремль просто забере заощадження своїх громадян. На його думку, "перелік самогубних кроків Путіна" можна продовжувати довго.

"У війні, розв’язаній Росією, переможе той, хто збереже внутрішню єдність і не зламається з середини. Україна має мотивацію, мету, почуття праведної ненависті і розуміння справедливості своєї боротьби — те, що нас гартує і об'єднує! Що з цього переліку мають росіяни?", — написав Данілов.

Раніше "Телеграф" писав, що Росії для нового наступу на Україну потрібна ще одна армія.