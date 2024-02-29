"Позорный позор! Никто не знает такого летчика": Игнат раскритиковал знаменитого военного эксперта

ПО словам спикера ВС, в военных кругах о нем ничего неизвестно

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскритиковал знаменитого военный эксперта за заявления относительно работы истребителей F-16 в Украине. Речь идет о Романе Свитане.

Свое мнение Игнат озвучил в эфире национального телемарафона. Полковник ВСУ назвал все заявления Свинана "позорным позором".

"Знаменитый такой "эксперт", который любит критиковать авиацию. Он говорит, что "ВВС не существует", "командующему ПВО плевать на самолеты и т.д. Это позорный позор! Я бы не запомнил этого человека, если бы не сотни тысяч просмотров и весь YouTube в Свитане", — сказал Игнат.

По мнению спикера ВС ВСУ, подобные заявления со стороны Романа Свитана дискредитируют деятельность отдельных генералов и украинской армии в целом. К тому же экспертность этого человека, говорит Игнат, ничем не подкреплена.

"Кто такой Свитан? Совершенно непонятно. Какой-то военный летчик, инструктор. Никто в ВВС его не знает. Откуда он взялся тоже. Он комментирует выполнение боевых задач. Рассказывает, как бомбить. Ну такойсебе эксперт, на котором, к сожалению, делают просмотры наши СМИ.", — отметил спикер.

Игнат отметил, что видео с Романом Свитаном набирают миллионы просмотров, его цитируют украинские СМИ. Соответственно, западные партеры тоже смотрят, и, как результат, возникает недопонимание. Ведь авиацию никто стране еще не передал. Он призвал украинцев внимательнее относиться к выбору экспертов и сравнил Романа Свитана с Алексеем Арестовичем и Олегом Ждановым. "Это еще и троица", — резюмировал Игнат.

Напомним, что в середине февраля военный эксперт Роман Свитан завил, что первые истребители F-16, которые будут базироваться непосредственно в Украине, могут поступить уже весной этого года. Однако эти самолеты могут работать в украинском небе уже сейчас.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные расчищают побережье Черного моря от российских средств обнаружения и ПВО, готовясь к прибытию истребителей F-16. В рамках этой борьбы скорее всего был уничтожен российский самолет А-50У.