"Ганебна ганьба! Ніхто не знає такого льотчика": Ігнат розкритикував знаменитого військового експерта

За словами спікера ВС, у військових колах про нього ніхто не чув

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкритикував знаменитого військового експерта за заяви щодо роботи винищувачів F-16 в Україні. Йдеться про Романа Світана.

Свою думку Ігнат озвучив в ефірі національного телемарафону. Полковник ЗСУ назвав усі заяви Свінана "ганебною ганьбою".

"Знаменитий такий "експерт", який любить критикувати авіацію. Він каже, що "ВВС не существует", "командувачу ППО начхати на літаки і т.д. Це ганебна ганьба! Я б не запам’ятав цю людину, якби не сотні тисяч переглядів і весь YouTube у Світані", — сказав Ігнат.

На думку спікера ЗС ЗСУ, подібні заяви з боку Романа Світана дискредитують діяльність окремих генералів та української армії загалом. До того ж експертність цієї людини, каже Ігнат, нічим не підкріплена.

"Хто такий Світан? Абсолютно незрозуміло. Якийсь військовий льотчик, інструктор. Ніхто у ВПС його не знає. Звідки він узявся теж. Він коментує виконання бойових завдань. Розповідає, як бомбити. Ну такий собі експерт, на якому, на жаль, роблять перегляди наші ЗМІ.", — зазначив спікер.

Ігнат зауважив, що відео із Романом Світаном набирають мільйони переглядів, його цитують українські ЗМІ. Відповідно, західні партери теж дивляться, і, як наслідок, виникає непорозуміння. Адже авіацію ніхто країні ще не передав. Він закликав українців уважніше ставитися до вибору експертів та порівняв Романа Світана з Олексієм Арестовичем та Олегом Ждановим. "Це ще та трійця", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, що в середині лютого військовий експерт Роман Світан заявив, що перші винищувачі F-16, які базуватимуться безпосередньо в Україні, можуть надійти вже навесні цього року. Проте, ці літаки можуть працювати в українському небі вже зараз.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові розчищають узбережжя Чорного моря від російських засобів виявлення та ППО, готуючись до прибуття винищувачів F-16. В рамках цієї боротьби швидше за все було знищено російський літак А-50У.