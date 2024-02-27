Поддержат материально: адвокат рассказала, как закон защищает семьи пленных и пропавших без вести бойцов

Юрист сообщила, как получить средства и кто имеет на них первоочередное право

Члены семьи пленных и пропавших без вести военнослужащих имеют право на денежную помощь от государства. В первую очередь, это касается жены, детей, родителей и других лиц, которых боец финансово содержал.

На помощь имеет право также сожительница пропавшего без вести или пленника, однако не первоочередное. Ей придется решать этот вопрос через суд, объяснила адвокат и волонтер Светлана Ярошенко в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Семьи бойцов, попавших в плен или пропавших без вести, имеют право на денежное довольствие и дополнительные вознаграждения военнослужащего, согласно постановлению Кабмина №884 от 30 ноября 2016 года. Это жена, а в случае ее отсутствия — родители, несовершеннолетние дети, проживавшие с погибшим или другие лица, которых он материально содержал. Женщине, которая находилась в незарегистрированных отношениях, нужно доказывать через суд, что она находилась на содержании без вести пропавшего, плененного или погибшего. Но она не будет иметь права первоочередного получения выплат", ― объяснила адвокат.

В случае если на помощь от государства претендуют другие лица (если боец холост), то средства будут разделены между ними в равных частях. Ответила юрист и о приблизительном размере таких выплат, а также нюансах, на которые важно обратить внимание.

"Если у без вести пропавшего или плененного нет жены, а есть несколько других лиц, претендующих на денежные выплаты, то средства делят между ними в равных частях (ориентировочно денежное довольствие 20 тыс. грн в зависимости от должности и дополнительное вознаграждение — 100 тыс. грн). Конечно, все эти выплаты осуществляют при условии, что военнослужащий не сдался добровольно в плен или не пропал без вести в результате своих неправомерных действий", ― рассказала Ярошенко.

Адвокат также отметила, что семьи пропавших без вести военных могут оформить пенсию по потере кормильца. Ее можно получить через месяц после внесения информации о пропавшем лице. Эти данные следует внести в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Читайте полное интервью волонтерки и юристки Светланы Ярошенко в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Скажите мошеннику о родинке бойца, которой нет": советы адвоката на все случаи жизни и смерти военнослужащего" .

Напомним, что "Телеграф" ранее писал о потерях ВСУ в войне. Эти цифры были впервые озвучены на официальном уровне.