Підтримають матеріально: адвокат розповіла, як закон захищає родини полонених та зниклих безвісти бійців

Юристка повідомила. як отримати кошти та хто має на них першочергове право

Члени родини полонених та зниклих безвісти військовослужбовців мають право на грошову допомогу від держави. В першу чергу це стосується дружини, дітей, батьків та інших осіб, яких боєць фінансово утримував.

На допомогу має право також співмешканка зниклого безвісти чи полоненого, проте не першочергове. Їй доведеться розв'язувати це питання через суд, пояснила адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Сім’ї бійців, які потрапили в полон чи зникли безвісти, мають право на грошове забезпечення і додаткові винагороди військовослужбовця, згідно з постановою Кабміну №884 від 30 листопада 2016 року. Це дружина, а в разі її відсутності — батьки, неповнолітні діти, які проживали із загиблим, або інші особи, яких він матеріально утримував. Жінці, яка перебувала у незареєстрованих стосунках, треба доводити через суд, що вона перебувала на утриманні безвісти зниклого, полоненого чи загиблого. Але вона не матиме права першочергового отримання виплат", ― пояснила адвокатка.

У випадку, якщо на допомогу від держави претендують інші особи (якщо боєць неодружений), то кошти будуть поділені між ними у рівних частинах. Відповіла юристка і про приблизний розмір таких виплат, а також нюанси, на які важливо звернути увагу.

"Якщо у безвісти зниклого чи полоненого нема дружини, а є кілька інших осіб, що претендують на грошові виплати, то кошти ділять між ними у рівних частинах (орієнтовно грошове забезпечення 20 тис. грн залежно від посади і додаткова винагорода — 100 тис. грн). Звісно, всі ці виплати здійснюють за умови, що військовослужбовець не здався добровільно в полон або не зник безвісти внаслідок своїх неправомірних дій", ― розповіла Ярошенко.

Адвокатка також відмітила, що родини зниклих безвісти військових можуть оформити пенсію по втраті годувальника. Її можна отримати через місяць після внесення інформації про зниклу особу. Ці дані потрібно внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань чи в Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Читайте повне інтерв’ю волонтерки та юристки Світлани Ярошенко в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Скажіть шахраю про родимку бійця, якої нема": поради адвоката на всі випадки життя і смерті військовослужбовця".

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше писав про втрати ЗСУ у війні. Ці цифри вперше були озвучені на офіційному рівні.