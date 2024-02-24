Получили подарки на "23 февраля": в Донецке прилетело в ресторан, где праздновали оккупанты (фото, видео)

Празднование получилось мощное: гости разлетелись.

Во временно оккупированном Донецке в вечер субботы, 24 февраля, были слышны мощные взрывы. В частности, прилетело в местный ресторан "Аркадия", расположенный на улице Набережная.

Об этом пишут росСМИ и местные телеграмм-каналы. Также, по их данным, в заведении оккупантов якобы праздновали свадьбу.

Однако российские военные предоставляют совсем другую информацию. Один из них — Алексей Смирнов — отмечает, что оккупантов предостерегали воздержаться от посещения публичных заведений "в эти дни". Но их это не остановило.

Ресторан, в который попали

Заведение на карте

"Как только проезжал мимо места, куда попало, и все грустно. А ведь я предупреждал: никаких ресторанов, никаких баров и кафе под вечер в эти дни. Не послушали меня", — говорится в видео.

А другой мужчина уже прямо говорит о том, что в заведении праздновали 23 февраля, добавляя, что обстрел был достаточно мощным. При этом он, как говорит, бежит от эпицентра взрыва и одет в военное: в бронике, камуфляже и каске.

В сети публикуют фото и видео с места попадания. На них видны большие воронки и значительные разрушения вокруг ресторана. РосСМИ пишут, что в заведении на момент прилета было 50 посетителей — якобы гости и молодожены той же "свадьбы".

Вскоре после информации о взрыве в сети начали писать, что многие машины скорой помощи едут в сторону военного госпиталя россиян во временно оккупированном Крыму.

Местные оккупационные власти сообщают, что якобы пострадал только один человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на пятницу, 23 февраля, в российском городе Новосибирск вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в складском помещении.