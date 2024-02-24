Отримали подарунки на "23 фєвраля": в Донецьку прилетіло у ресторан, де святкували окупанти (фото, відео)

Святкування вийшло потужне: гості аж порозлітались

У тимчасово окупованому Донецьку у вечір суботи, 24 лютого, було чутно потужні вибухи. Зокрема, прилетіло у місцевий ресторан "Аркадія", який розташований на вулиці Набережна.

Про це пишуть росЗМІ та місцеві телеграм-канали. Також, за їхніми даними, у закладі окупантів нібито святкували весілля.

Проте російські військори надають зовсім іншу інформацію. Один з них — Олексій Смірнов — зазначає, що окупантів застерігали утриматись від відвідування публічних закладів "у ці дні". Але їх це не зупинило.

Ресторан, у який влучили

Заклад на мапі

"Тільки-но проїжджав повз місце, куди влучило і все сумно. А я ж попереджав: жодних ресторанів, жодних барів та кафе під вечір у ці дні. Не послухали мене", — йдеться у відео.

А інший чоловік вже прямо каже про те, що у закладі святкували 23 лютого, додаючи, що обстріл був досить потужним. При цьому він, як каже, біжить від епіцентру вибуху і вдягнений у військове: в броніку, камуфляжі та касці.

У мережі публікують фото та відео з місця влучання. На них видно чималі вирви та значні руйнування навколо ресторану. РосЗМІ пишуть, що у закладі на момент прильоту було 50 відвідувачі — нібито гості та молодята того ж "весілля".

Незабаром після інформації про вибух у мережі почали писати, що багато машин швидкої допомоги їдуть у бік військового госпіталю росіян у тимчасово окупованому Криму.

Місцева окупаційна влада повідомляє, що нібито постраждала лише одна людина.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти п’ятниці, 23 лютого, у російському місті Новосибірськ спалахнула потужна пожежа. Займання сталося у складському приміщенні.