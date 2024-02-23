В ВСУ обнаружили тысячи солдат, которые ни разу не были на фронте: что теперь с ними будет

Из 900 тысяч человек в Силах обороны воюют только 300 тысяч

Во время аудита Сил обороны, который начал новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, были обнаружены тысячи военных, которые ни разу не участвовали в бою, и вообще близко не были к линии фронта. Теперь эти военные проходят подготовку и скоро попадут в действующие фронтовые подразделения.

Об этом сказал народный депутат Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Наталией Мосейчук". По его словам, уже нашли до восьми тысяч военных, которые были прикомандированы к Генеральному штабу ВСУ, и не воевали.

"Два года подряд говорят, что есть бригады, уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч?" – возмутился нардеп.

Арахамия отметил, что никто не трогает военных, работающих в тылу над обеспечением воюющих на передовой. Однако уже нашли немало тех, кто может участвовать в боевых действиях. Сейчас они проходят должную подготовку и будут отправлены на усиление боевых бригад. И озвученная цифра – только начало.

"Условно уже найдены 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы к Генеральному Штабу и не воевали. Я считаю, что цифра будет гораздо больше", – резюмировал нардеп.

Как сообщал "Телеграф", 10 февраля Арахамия заявлял, что Украина будет искать возможности для того, чтобы профинансировать мобилизацию из внутренних источников, поскольку с внешними делами не очень хорошо. При этом он убежден, что помощь от США будет проголосована в ближайшие два месяца. А на два месяца войны ресурсы, по его словам, у Украины есть.

Кроме того, Арахамия заявил, что если помощи от США не будет или она будет меньше ожидаемой, Украина вынуждена будет мобилизовать больше людей. Он объяснил это "коэффициентом вооруженности".