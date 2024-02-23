У ЗСУ виявили тисячі солдатів, які жодного разу не були на фронті: що тепер з ними буде

З 900 тисяч осіб у Силах оборони воюють тільки 300 тисяч

Під час аудиту Сил оборони, який почав новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, було виявлено тисячі військових, які жодного разу не брали участі в бою, та взагалі близько не були до лінії фронту. Тепер ці військові проходять підготовку та скоро потраплять у діючі фронтові підрозділи.

Про це сказав народний депутат Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук". За його словами, вже знайшли до восьми тисяч військових, які були прикомандировані до Генерального штабу ЗСУ, та не воювали.

"Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?" – обурився нардеп.

Арахамія зазначив, що ніхто не чіпає військових, які працюють у тилу над забезпеченням тих, хто воює на передовій. Проте вже знайшли чималу кількість тих, хто може брати участь у бойових діях. Зараз вони проходять належну підготовку та будуть відправлені на посилення бойових бригад. І цифра, яка була озвучена – тільки початок.

"Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали. Я вважаю, що цифра буде набагато більша", – резюмував нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", 10 лютого Арахамія заявляв, що Україна шукатиме можливості для того, щоб профінансувати мобілізацію з внутрішніх джерел, оскільки із зовнішніми справами не дуже добре. При цьому він переконаний, що допомога від США буде проголосована протягом найближчих двох місяців. А на два місяці війни ресурси, за його словами, Україна має.

Окрім того, Арахамія заявив, що якщо допомоги від США не буде або вона буде меншою за очікувану, Україна змушена буде мобілізувати більше людей. Він пояснив це "коефіцієнтом озброєності".