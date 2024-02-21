"Просто закупать БПЛА недостаточно": Федоров назвал проблемы с дронами, которые нужно решить Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Необходимы комплексные изменения по всей системе
Украина принялась активно масштабировать развитие беспилотных систем в ВСУ. Украинская промышленность изготовит миллион различных дронов для армии, а в самой армии уже создали даже отдельный род войск, чтобы эффективнее их применять. Впрочем, существует еще целый ряд проблем, которые нужно развязать.
О них рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "Украинской правде". Он отметил, что для преимущества на поле боя недостаточно просто контрактовать тысячи БПЛА и передавать их ВСУ. Необходимы комплексные изменения по всей системе. Новые подходы к менеджменту.
Часть из проблем, которые требуют решения:
Распределение дронов и их логистика
"Сейчас это самый большой вызов. Есть кейсы, когда суперэффективные подразделения, которые за ночь совершают до 10 вылетов на коптерах-камикадзе и уничтожают сотни единиц вражеской техники, не получают БПЛА. Нужна новая модель распределения и логистики ресурсов", — отметил он.
Классификация должностей
Должность оператора БПЛА должна быть не только в ударных ротах, но и в каждом батальоне.
Стандартизация требований к дронам
Стандартизация ТТХ для изготовителей, чтобы не плодить "зоопарк" техники.
Распределение радиочастотного спектра
Когда БПЛА собираются на одном участке, они занимают всю частоту и не могут летать.
Обучение операторов БпЛА
ВСУ нуждаются в них даже не тысячами, а сотнями тысяч. Это должна быть отдельная государственная программа обучения в армии.
"Именно в решении этих проблем мы будем помогать Силам безопасности и обороны", — отметил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минцифры рассказал, сколько дронов Украина закупила в 2023 году.