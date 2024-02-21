"Просто закупать БПЛА недостаточно": Федоров назвал проблемы с дронами, которые нужно решить Украине

Необходимы комплексные изменения по всей системе

Украина принялась активно масштабировать развитие беспилотных систем в ВСУ. Украинская промышленность изготовит миллион различных дронов для армии, а в самой армии уже создали даже отдельный род войск, чтобы эффективнее их применять. Впрочем, существует еще целый ряд проблем, которые нужно развязать.

О них рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "Украинской правде". Он отметил, что для преимущества на поле боя недостаточно просто контрактовать тысячи БПЛА и передавать их ВСУ. Необходимы комплексные изменения по всей системе. Новые подходы к менеджменту.

Часть из проблем, которые требуют решения:

Распределение дронов и их логистика

"Сейчас это самый большой вызов. Есть кейсы, когда суперэффективные подразделения, которые за ночь совершают до 10 вылетов на коптерах-камикадзе и уничтожают сотни единиц вражеской техники, не получают БПЛА. Нужна новая модель распределения и логистики ресурсов", — отметил он.

Классификация должностей

Должность оператора БПЛА должна быть не только в ударных ротах, но и в каждом батальоне.

Стандартизация требований к дронам

Стандартизация ТТХ для изготовителей, чтобы не плодить "зоопарк" техники.

Распределение радиочастотного спектра

Когда БПЛА собираются на одном участке, они занимают всю частоту и не могут летать.

Обучение операторов БпЛА

ВСУ нуждаются в них даже не тысячами, а сотнями тысяч. Это должна быть отдельная государственная программа обучения в армии.

"Именно в решении этих проблем мы будем помогать Силам безопасности и обороны", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минцифры рассказал, сколько дронов Украина закупила в 2023 году.