"Просто закуповувати БПЛА недостатньо": Федоров назвав проблеми із дронами, які потрібно вирішити Україні

Необхідні комплексні зміни по всій системі

Україна почала активно масштабувати розвиток безпілотних систем у ЗСУ. Українська промисловість виготовить мільйон різних дронів для армії, а в самій армії вже створили навіть окремий рід військ, щоб ефективніше їх застосовувати. Втім, існує ще ціла низка проблем, які треба розв’язати.

Про них розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю "Українській правді". Він зазначив, що для переваги на полі бою недостатньо просто контрактувати тисячі БПЛА та передавати їх ЗСУ. Потрібні комплексні зміни по всій системі. Нові підходи до менеджменту.

Частина проблем, які вимагають вирішення:

Розподіл дронів та їх логістика

"Зараз це найбільший виклик. Є кейси, коли суперефективні підрозділи, які за ніч роблять до 10 вильотів на коптерах-камікадзе та знищують сотні одиниць ворожої техніки, не отримують БпЛА. Потрібна нова модель розподілу й логістики ресурсів", — зазначив він.

Класифікація посад

Посада оператора БПЛА має бути не лише в ударних ротах, а й у кожному батальйоні.

Стандартизація вимог до дронів

Стандартизація ТТХ для виробників, щоби не плодити "зоопарк" техніки.

Розподіл радіочастотного спектру

Коли БПЛА збираються на одній ділянці, вони займають всю частоту і не можуть літати.

Навчання операторів БПЛА

ЗСУ потребують їх навіть не тисячами, а сотнями тисяч. Це має бути окрема державна програма навчання в армії.

"Саме у вирішенні цих проблем ми допомагатимемо Силам безпеки та оборони", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Мінцифри розповів, скільки дронів Україна закупила у 2023 році.