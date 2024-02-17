Зеленский пригласил Трампа на фронт

Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы все кандидаты в президенты США знали, что действительно происходит на войне

Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной конференции безопасности в Мюнхене напомнил, что пригласил в Украину экс-президента США Дональда Трампа, который снова борется за пост главы страны. Зеленский добавил, что готов вместе с Трампом похать на фронт.

Тогда бы американский политик, по словам главы Украины, собственными глазами смог увидеть, как выглядит настоящая война. Об этом сообщает "Телеграф".

"Я его (Дональда Трампа, — ред.) публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что на самом деле происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним похать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", — отметил президент Украины.

Напомним, Зеленский, по меньшей мере, дважды приглашал Дональда Трампа в Украину. Это произошло в ответ на заявления американского политика, что он якобы способен "завершить войну за 24 часа".

Как сообщал Телеграф, в ходе своей речи в Мюнхене Зеленский также назвал два варианта, как может закончить президент России Владимир Путин. По мнению главы Украины, это либо суд в Гааге, либо гибель от рук собственных приспешников.