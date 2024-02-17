Зеленський запросив Трампа на фронт

Зеленський наголосив, що хоче, щоб всі кандидати в президенти США знали, що насправді відбувається на війні

Президент України Володимир Зеленський на щорічній безпековій конференції в Мюнхені нагадав, що запросив в Україну експрезидента США Дональда Трампа, який знову бореться за пост глави країни. Зеленський додав, що готовий разом з Трампом поїхати на фронт.

Тоді б, американський політик, за словами глави України, на власні очі зміг би побачити, як виглядає справжня війна. Про це повідомляє "Телеграф".

"Я його (Дональда Трампа, — ред.) публічно запросив. Це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна", — зазначив президент України.

Нагадаємо, Зеленський щонайменше двічі запрошував Дональда Трампа в Україну. Це сталося у відповідь на заяви американського політика, що він нібито здатний "закінчити війну за 24 години".

Як повідомляв "Телеграф", в ході своєї промови у Мюнхені Зеленський також назвав два варіанти, як може закінчити президент Росії Володимир Путін. На думку глави України, це — або суд в Гаазі, або загибель від рук власних поплічників.