Стал "кровным братом": российский офицер рассказал, как его бросили свои, а украинский боец отдал последнюю бутылку воды

Он поведал о сумасшедших потерях

Командир батальона, заместитель командира 72-й бригады российской армии майор Тимур Абдурахманов с позывным "Шайтан" был взят в плен военнослужащими Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в сентябре прошлого года. Он был ранен, но спецназовцы отказались его эвакуировать с поля боя.

Украинский защитник отдал Абдурахманову последнюю бутылку войны, после чего раненый российский офицер начал называть его "кровным братом". Об этом "Шайтан" рассказал в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.

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Абдурахманов рассказал, как его раненого бросил спецназ России

Майор стал единственным командиром батальона, которого удалось взять в плен ВСУ в 2023 года. "Шайтан" отметил, что ему пришлось самому ехать на фронт из-за больших потерь.

1-й мотострелковый батальон "Алга" был полностью уничтожен. Он целый год воевал на фронте и постоянно нес большие потери, особенно в боях за Бахмут. Но батальон регулярно пополнялся новыми людьми. По словам Абдурахманова, потери составили 150%. То есть, было 300 ликвидированных военных и столько же раненных.

Когда сам "Шайтан" получил ранения, свои не стали его спасать. Представители 10-й бригады спецназа ГРУ бросили майора и скрылись. Его раненого нашли воины Третьей штурмовой бригады.

"Шайтану" оказали необходимую помощь, а один из украинских военнослужащих отдал ему свою воду, а еще термическое одеяло. Сам пленный заявил, что это для него стало поворотным моментом. А того солдата, который отдал воду, он стал считать своим "кровным братом". Российский офицер заявил, что он ему обязан жизнью.

В соцсетях не верят в искренность "Шайтана"

Пользователи по-разному отреагировали на интервью майора ВС РФ. Кто-то верит в его искренность, а другие считают его циничным и хитрым врагом.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские пограничники взяли в плен контрактника из Москвы. Он единственный выжил из своего подразделения.