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Став "кровним братом": російський офіцер розповів, як його покинули свої, а український боєць віддав останню пляшку води

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Автор
Тимур Абдурахманов
Тимур Абдурахманов. Фото Скриншот

Він розповів про божевільні втрати

Командир батальйону, заступник командира 72-ї бригади російської армії майора Тимура Абдурахмана з позивним "Шайтан" узяли в полон військовослужбовці Третьої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) ще у вересні минулого року. Його було поранено, але спецназівці відмовилися його евакуювати з поля бою.

Український захисник віддав Абдурахманову останню пляшку війни, після чого поранений російський офіцер почав називати його "кровним братом". Про це "Шайтан" розповів в інтерв’ю українському журналісту Юрію Бутусову.

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Абдурахманов розповів, як його пораненого покинув спецназ Росії

Майор став єдиним командиром батальйону, якого вдалося взяти в полон ЗСУ у 2023 році. "Шайтан" зазначив, що йому довелося самому їхати на фронт через великі втрати.

1-й мотострілковий батальйон "Алга" був повністю знищений. Він цілий рік воював на фронті й постійно зазнавав великих втрат, особливо в боях за Бахмут. Але батальйон регулярно поповнювався новими людьми. За словами Абдурахманова, втрати становили 150%. Тобто, було 300 ліквідованих військових та стільки ж поранених.

Коли сам "Шайтан" зазнав поранень, свої не стали його рятувати. Представники 10-ї бригади спецназу ГРУ покинули майора та втекли. Його пораненого знайшли воїни Третьої штурмової бригади.

"Шайтану" надали необхідну допомогу, а один з українських військовослужбовців віддав йому свою воду, а ще термічну ковдру. Сам полонений заявив, що це для нього стало поворотним моментом. А того солдата, який віддав воду, став вважати своїм "кровним братом". Російський офіцер заявив, що він йому завдячує життям.

У соцмережах не вірять у щирість "Шайтана"

Користувачі по-різному відреагували на інтерв’ю майора ЗС РФ. Хтось вірить у його щирість, інші вважають його цинічним і хитрим ворогом.

Скріншот коментарів з Facebook
Скріншот коментарів із YouTube
Скріншот коментарів із YouTube

Раніше Телеграф писав, що українські прикордонники взяли в полон контрактника з Москви. Він єдиний вижив зі свого підрозділу.

Теги:
#Війна #Полон #ВС РФ