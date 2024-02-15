Покорять небо, воду и землю: морская пехота ищет новых бойцов
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Морские Силы Вооруженных Сил Украины приглашают в свою команду
На фоне масштабных изменений в военном руководстве Украины продолжается трансформация Командования морской пехоты. Сейчас завершается формирование Корпуса морской пехоты, который станет мощным инструментом защиты нашего побережья.
Именно поэтому Морские силы Украины нуждаются в мотивированных людях для службы по контракту в своих подразделениях.
Если вы:
- Гражданин Украины в возрасте от 18 до 45 лет;
- У вас отсутствуют хронические заболевания, а также заболевания сердца, лёгких, зрения;
- Имеете высокий уровень физической подготовки и стрессоустойчивости;
- Готовы к работе в разных условиях и стремитесь защищать Украину;
Тогда вам место в рядах морской пехоты!
Номер телефона для связи: 097-041-17-55
Следует отметить, что цель морской пехоты – участие в морских операциях, в частности, штурмовых действиях, а также высадка морского десанта.
Выполнение задач морпехи осуществляют как с вертолетов, так и водным транспортом, или даже колесной или гусеничной техникой. Именно поэтому требования для морпехов более жесткие, чем для обычных пехотинцев.