Покорять небо, воду и землю: морская пехота ищет новых бойцов

Морские Силы Вооруженных Сил Украины приглашают в свою команду

На фоне масштабных изменений в военном руководстве Украины продолжается трансформация Командования морской пехоты. Сейчас завершается формирование Корпуса морской пехоты, который станет мощным инструментом защиты нашего побережья.

Именно поэтому Морские силы Украины нуждаются в мотивированных людях для службы по контракту в своих подразделениях.

Если вы:

Гражданин Украины в возрасте от 18 до 45 лет;

У вас отсутствуют хронические заболевания, а также заболевания сердца, лёгких, зрения;

Имеете высокий уровень физической подготовки и стрессоустойчивости;

Готовы к работе в разных условиях и стремитесь защищать Украину;

Тогда вам место в рядах морской пехоты!

Номер телефона для связи: 097-041-17-55

Следует отметить, что цель морской пехоты – участие в морских операциях, в частности, штурмовых действиях, а также высадка морского десанта.

Выполнение задач морпехи осуществляют как с вертолетов, так и водным транспортом, или даже колесной или гусеничной техникой. Именно поэтому требования для морпехов более жесткие, чем для обычных пехотинцев.