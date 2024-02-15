Підкорювати небо, воду і землю: морська піхота шукає нових бійців
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Морські Сили Збройних Сил України запрошують у свою команду
На тлі масштабних змін у військовому керівництві України триває й трансформація Командування морської піхоти. Зараз завершується формування Корпусу морської піхоти, який стане потужним інструментом захисту нашого узбережжя.
Саме тому Морські сили України потребують вмотивованих людей для служби за контрактом у своїх підрозділах.
Якщо ви:
- Громадянин України віком від 18 до 45 років;
- У вас відсутні хронічні захворювання, а також захворювання серця, легень, зору;
- Маєте високий рівень фізичної підготовки та стресостійкості;
- Готові до роботи в різних умовах і прагнете захищати Україну;
Тоді вам місце в лавах морської піхоти!
Номер телефону для зв'язку: 097-041-17-55
Варто зазначити, що мета морської піхоти – це участь у морських операціях, зокрема, штурмових діях, а також висаджування морського десанту.
Виконання завдань морпіхи здійснюють як з гелікоптерів, так і водним транспортом, або навіть колісною чи гусеничною технікою. Саме тому вимоги для морпіхів трохи жорсткіші, аніж для звичайних піхотинців.