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Підкорювати небо, воду і землю: морська піхота шукає нових бійців

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
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В ЗСУ з'явилися додаткові військові частини
В ЗСУ з'явилися додаткові військові частини. Фото Телеграф

Морські Сили Збройних Сил України запрошують у свою команду

На тлі масштабних змін у військовому керівництві України триває й трансформація Командування морської піхоти. Зараз завершується формування Корпусу морської піхоти, який стане потужним інструментом захисту нашого узбережжя.

Саме тому Морські сили України потребують вмотивованих людей для служби за контрактом у своїх підрозділах.

Якщо ви:

  • Громадянин України віком від 18 до 45 років;
  • У вас відсутні хронічні захворювання, а також захворювання серця, легень, зору;
  • Маєте високий рівень фізичної підготовки та стресостійкості;
  • Готові до роботи в різних умовах і прагнете захищати Україну;

Тоді вам місце в лавах морської піхоти!

Номер телефону для зв'язку: 097-041-17-55

Варто зазначити, що мета морської піхоти – це участь у морських операціях, зокрема, штурмових діях, а також висаджування морського десанту.

Виконання завдань морпіхи здійснюють як з гелікоптерів, так і водним транспортом, або навіть колісною чи гусеничною технікою. Саме тому вимоги для морпіхів трохи жорсткіші, аніж для звичайних піхотинців.

Теги:
#Україна #Військові #Війна #Морська піхота #ЗСУ