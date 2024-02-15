Підкорювати небо, воду і землю: морська піхота шукає нових бійців

Морські Сили Збройних Сил України запрошують у свою команду

На тлі масштабних змін у військовому керівництві України триває й трансформація Командування морської піхоти. Зараз завершується формування Корпусу морської піхоти, який стане потужним інструментом захисту нашого узбережжя.

Саме тому Морські сили України потребують вмотивованих людей для служби за контрактом у своїх підрозділах.

Якщо ви:

Громадянин України віком від 18 до 45 років;

У вас відсутні хронічні захворювання, а також захворювання серця, легень, зору;

Маєте високий рівень фізичної підготовки та стресостійкості;

Готові до роботи в різних умовах і прагнете захищати Україну;

Тоді вам місце в лавах морської піхоти!

Номер телефону для зв'язку: 097-041-17-55

Варто зазначити, що мета морської піхоти – це участь у морських операціях, зокрема, штурмових діях, а також висаджування морського десанту.

Виконання завдань морпіхи здійснюють як з гелікоптерів, так і водним транспортом, або навіть колісною чи гусеничною технікою. Саме тому вимоги для морпіхів трохи жорсткіші, аніж для звичайних піхотинців.