Буде як у США: в Україні майже закінчилося формування корпусу морської піхоти

До складу Корпусу морської піхоти увійдуть наявні бригади та інші підрозділи

В Україні на завершальному етапі знаходиться формування Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, про початок створення якого оголосив президент Володимир Зеленський 23 травня 2023 року. Наразі готова структура корпусу, визначено його основні завдання, принципи роботи за стандартами НАТО та склад.

Про це сказано в офіційному акаунті Командування морської піхоти ВМС ЗС. Відзначається, що остаточне формування КМП ЗСУ дозволить більш ефективне використання підрозділів морської піхоти в обороні держави.

"Виходячи із затвердженої структури, Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку", – сказано у повідомленні.

Основними завданнями КМП ЗСУ визначені:

здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ (сил) згідно зі стандартами НАТО;

оперативне планування застосування наземного компонента (Land Component Command — LCC) міжвидового угруповання (Joint Task Forces — JTF) при проведенні операції;

проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС;

оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До КМП ЗСУ увійдуть наявні зараз окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та сили забезпечення. У майбутньому планується створити ще декілька бригад та батальйонів морської піхоти, які теж увійдуть до КМП ЗСУ.

"Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо", – сказано у повідомленні.

Тим часом, як писав "Телеграф", ситуація на лівобережжі Херсонської області залишається без істотних змін. Українська морська піхота утримує плацдарми та нав’язує свою ініціативу, проте про остаточне закріплення говорити зарано.

Нагадаємо, раніше полковник СБУ Роман Костенко назвав головне завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Це — повернення контролю над дорогою Олешки-Нова Каховка.