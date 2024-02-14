Уволен командир одной из бригад ТРО: ранее о нем ходили слухи

Он создал и возглавлял бригаду почти два года

Командир 103 бригады сил территориальной обороны ВСУ полковник Валерий Курко был уволен с должности. Соответствующая информация появилась в среду, 14 февраля.

Об этом говорится на странице бригады Facebook. Возглавлял бригаду полковник с момента ее создания в начале 2022 года — почти два года.

"Согласно решению высшего военного командования, я покидаю должность командира 103 отдельной бригады территориальной обороны. И мне не стыдно за ни один день, проведенный на этом посту ", — говорится в сообщении, написанном от имени комбрига.

Полковник отметил, что он создал боевую бригаду "с нуля", привлекая к ней более 4000 добровольцев. Эти люди никогда не ассоциировали себя с военной службой, но уже 23 месяца бригада находится на линии прямого столкновения с врагом.

Бывший комбриг выразил благодарность всем собратьям и написал: "Верю, что 103 бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины будет уверенно нести свою боевую славу под нашим боевым флагом, которое мы стяжали вместе. А путь у нас всех один — к безоговорочной Победы!".

Отметим, что в конце января появились слухи о том, что Валерий Курко будет отстранен, но тогда ни сам полковник, ни в бригаде не прокомментировали эти неофициальные данные.

До создания 103 бригады ТРО полковник занимал должность командира третьего батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В августе 2022 года указом президента награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

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