Звільнено командира однієї з бригад ТРО: раніше про нього ходили чутки

Він створив та очолював бригаду майже два роки

Командир 103 бригади сил територіальної оборони ЗСУ полковник Валерій Курко був звільнений з посади. Відповідна інформація зʼявилась у середу, 14 лютого.

Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook. Очолював бригаду полковник від моменту її створення на початку 2022 року — майже два роки.

"Згідно з рішенням найвищого військового командування, я залишаю посаду командира 103 окремої бригади територіальної оборони. І мені не соромно за жоден день, проведений на цій посаді", – йдеться у повідомленні, яке написане від імені комбрига.

Полковник зауважив, що він створив бойову бригаду "з нуля", залучивши до неї більш як 4000 добровольців. Ці люди ніколи не асоціювали себе з військовою службою, але вже 23 місяці бригада перебуває на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом.

Колишній комбриг висловив подяку всім побратимам та написав: "Вірю, що 103 бригада територіальної оборони Збройних сил України впевнено нестиме свою бойову славу під нашим бойовим прапором, який ми здобували разом. А шлях у нас всіх один – до беззаперечної Перемоги!".

Зауважимо, що наприкінці січня зʼявились чутки про те, що Валерія Курка буде відсторонено, але тоді ані сам полковник, ані у бригаді не прокоментували ці неофіційні дані.

До створення 103 бригади ТрО полковник обіймав посаду командира третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту. У серпні 2022 року указом президента нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Раніше "Телеграф" писав, що зібрав думки військових та військових експертів щодо того, що очікувати від нової верхівки ЗСУ.