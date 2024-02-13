Риторика Путина создает условия для использования ядерного оружия: в НАТО сделали заявление

Заявления и действия показывают готовность России к эскалации в ядерной сфере.

Россия и дальше считает ядерное сдерживание и шантаж неотъемлемыми частями своей стратегии. Риторика Путина демонстрирует, что существует риск эскалации.

Об этом во время мероприятия в Университете Осло сообщил директор по вопросам ядерной политики НАТО Джим Стоукс, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Стоукс напомнил, что "безрассудная и безответственная ядерная риторика" России началась лишь спустя несколько недель после того, как страна подписала декларацию с другими государствами, которые владеют ядерным оружием, в которой сказано: "Ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее никогда не следует начинать".

Так, в январе 2022 года Китай, Россия, Великобритании, Соединенные Штаты и Франция выступили с совместным заявлением о необходимости предотвратить ядерную войну. Но через месяц после этого РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Кремль "отошел" от механизмов контроля над вооружением. Еще в 2019 году прекратил существование Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. В прошлом году РФ вышла из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. В то же время, Москва разрабатывает и испытывает новые ядерные возможности.

Дополнительно, Россия заявляет о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, хотя доказательств этому пока нет: "Это было бы первым случаем размещения ядерного оружия за пределами территории РФ после распада Советского Союза. Это приближает ядерное оружие к границам НАТО", — сказал чиновник Альянса.

"Все эти различные заявления и действия демонстрируют готовность России к эскалации в ядерной сфере, и они являются попыткой сдержать или заставить НАТО отказаться от непосредственного участия в конфликте в Украине, попыткой внушить страх населению стран-союзников и подорвать общественную поддержку Украины, попыткой показать себя сильными в глазах российской общественности и незападного международного сообщества", — подчеркнул Джим Стоукс.

По его мнению, Путин продолжит использовать ядерные угрозы, пока обычные вооруженные силы будут продолжать боевые действия в Украине.

"Итак, главный вопрос: применит ли Россия ядерное оружие? И очевидно, что на самом деле мы не знаем. Это, по сути, зависит от одного человека. И это президент Путин. Что меня беспокоит по поводу ядерной риторики, которая звучит от Путина и других российских лидеров, так это то, что она, кажется, создает условия для использования ядерного оружия, и это отвечает их ядерной доктрине. Думаю, это то, чем обеспокоены союзники, — сказал Стоукс. — Если Путин решит применить ядерное оружие в Украине или где-либо еще, он сможет оправдать это перед российским населением, что может стать ключевым фактором, если дойдет до такого обстоятельства".

Он добавил, что попытки РФ запугать Запад и заставить прекратить поддержку Украины "не работают".

Как НАТО укрепляет силы ядерного сдерживания?

Ядерное сдерживание является основой коллективной обороны НАТО с момента создания Альянса почти 75 лет назад. Стоукс перечислил основные направления, по которым НАТО работает.

"Во-первых, стратегические силы НАТО, в частности Соединенных Штатов, являются высшей гарантией Альянса. Кроме того, Великобритания и Франция также имеют независимые стратегические ядерные силы, которые играют сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Альянса".

Ядерное сдерживание НАТО зависит от возможностей и инфраструктуры, предоставленных союзниками. Это включает ядерное оружие, развернутое в Европе, а также самолеты двойного назначения (способны нести как обычные, так и ядерные боеприпасы).

"Есть разные способы, которыми Альянс демонстрирует свою решимость. Мы проводим учение, во время которых демонстрируем наши возможности и отправляем месседж, что готовы и можем принять меры, если это будет необходимо. Мы также широко участвуем в ядерной миссии. Распределение ядерного бремени означает, что принятие ядерных решений НАТО и любые вытекающие из этого действия распределены между союзниками, что посылает мощный сигнал любому противнику", — рассказал Джим Стоукс.

Дополнительно, союзники проводят ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Другой неотъемлемой частью стратегии являются коммуникация и публичные заявления представителей НАТО и лидеров стран-членов Альянса.

"Эффективные коммуникации имеют решающее значение для сдерживания, чтобы гарантировать, что мы сообщаем о наших возможностях и решимости любому потенциальному противнику, но в то же время уверяем нашу общественность в том, что наша преданность коллективной безопасности остается сильной".

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с Джейми Ши — экс-чиновником НАТО, имеющим 38-летний опыт работы в Альянсе. Он сделал свой прогноз, решится ли РФ напасть на НАТО.