Риторика Путіна створює умови для використання ядерної зброї: в НАТО зробили заяву

Заяви та дії демонструють готовність Росії до ескалації в ядерній сфері.

Росія і надалі вважає ядерне стримування та шантаж невід’ємними частинами своєї стратегії. Риторика Путіна демонструє, що існує ризик ескалації.

Про це під час заходу в Університеті Осло повідомив директор з питань ядерної політики в НАТО Джим Стоукс, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Стоукс нагадав, що "безрозсудна та безвідповідальна ядерна риторика" Росії почалася лише через кілька тижнів після того, як країна підписала декларацію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, у якій сказано: "Ядерну війну неможливо виграти, і тому її ніколи не слід починати".

Так, у січні 2022 року Китай, Росія, Великобританії, Сполучені Штати і Франція виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні. Та через місяць після цього РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Кремль "відійшов" від механізмів контролю над озброєнням. Ще у 2019 році припинив своє існування Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Минулого року РФ вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У той же час Москва розробляє та випробовує нові ядерні можливості.

Додатково Росія заявляє про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, хоча доказів цьому поки що немає: "Це було б першим випадком розміщення ядерної зброї за межами території РФ після розпаду Радянського Союзу. Це наближає ядерну зброю до кордонів НАТО", — сказав посадовець Альянсу.

"Усі ці різні заяви та дії демонструють готовність Росії до ескалації в ядерній сфері, і вони є спробою стримати або змусити НАТО відмовитися від безпосередньої участі в конфлікті в Україні, спробою вселити страх населенню країн-союзників і підірвати громадську підтримку України, спробою показати себе сильними для російської громадськості та незахідної міжнародної спільноти", — наголосив Джим Стоукс.

На його переконання, Путін продовжить використовувати ядерні погрози, поки звичайні збройні сили продовжуватимуть бойові дії в Україні.

"Отже, головне питання: чи застосує Росія ядерну зброю? І очевидно, що насправді ми не знаємо. Це, по суті, залежить від однієї людини. І це президент Путін. Що мене турбує щодо ядерної риторики, яка йде від Путіна та інших російських лідерів, так це те, що вона, здається, створює умови для використання ядерної зброї, і це відповідає їхній ядерній доктрині. Думаю, це те, чим занепокоєні союзники, — сказав Стоукс. — Якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю в Україні чи будь-де ще, він зможе виправдати це перед російським населенням, що може стати ключовим фактором, якщо дійде до такої обставини".

Він додав, що наразі спроби РФ залякати Захід й змусити припинити підтримку України "не працюють".

Як НАТО зміцнює сили ядерного стримування?

Ядерне стримування є основою колективної оборони НАТО з моменту заснування Альянсу майже 75 років тому. Стоукс перелічив основні напрямки, за якими Альянс працює.

"По-перше, стратегічні сили НАТО, зокрема Сполучених Штатів, є найвищою гарантією Альянсу. Крім того, Великобританія та Франція також мають незалежні стратегічні ядерні сили, що відіграють стримувальну роль і роблять значний внесок у загальну безпеку альянсу".

Ядерне стримування НАТО серед іншого залежить від можливостей та інфраструктури, наданих союзниками. Це включає ядерну зброю США, що розгорнута в Європі, а також літаки подвійного призначення (здатні нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси).

"Є різні способи, якими Альянс демонструє свою рішучість. Ми проводимо навчання, під час яких демонструємо наші можливості та надсилаємо меседж, що готові та можемо вжити заходів, якщо колись це буде необхідно. Ми також широко беремо участь у ядерній місії. Розподіл ядерного тягаря означає, що ухвалення ядерних рішень НАТО та будь-які дії, які з цього випливають, розподілені між союзниками, що надсилає потужний сигнал будь-якому противнику", — розповів Джим Стоукс.

Додатково, союзники проводять щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Іншою невід'ємною частиною стратегії є комунікація й публічні заяви представників НАТО та лідерів країн-членів Альянсу.

"Ефективні комунікації мають вирішальне значення для стримування, щоб гарантувати, що ми повідомляємо про наші можливості та рішучість будь-якому потенційному противнику, але водночас запевняємо нашу громадськість у тому, що наша відданість колективній безпеці залишається сильною".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався із Джеймі Ши – ексчиновником НАТО, який має 38-річний досвід роботи в Альянсі. Він зробив свій прогноз, чи наважиться РФ напасти на НАТО.