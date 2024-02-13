От мобилизации это не спасет: в полиции огорчили уклонистов

Тем, кто уклонялся от службы и получил "условку", необходимо знать одну важную деталь

Военнообязанные, которые получили условный срок за уклонение от военной службы все еще подлежат мобилизации. Кроме того, если они совершат это повторно, то уже получат реальный срок.

Об этом сказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ. Он ответил на вопрос журналистов о том, может ли служить человек, в отношении которого был вынесен приговор. По словам собеседника издания, все зависит от того, каким образом в решении суда прописано отбывание условного срока.

"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была", — сказал Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что наличие досудебного расследования или подозрения не являются причинами, чтобы не служить. Все зависит от того, какая была избрана мера пресечения и ограничивает ли она человека в передвижении.

"У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. Несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела — наши граждане. Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну", — рассказал Цуцкиридзе.

После этого, как говорит он, мужчине было вручено подозрение, но ему не избрали меру пресечения, потому тот продолжает служить на одном из самых сложных направлений фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист ответил на один из популярных вопросов о мобилизации — можно ли вручать повестки по телефону или по почте.