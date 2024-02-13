Від мобілізації це не врятує: у поліції засмутили ухилянтів

Тим, хто ухилявся від служби та отримав "умовку", необхідно знати одну важливу деталь

Військовозобов’язані, які отримали умовний строк за ухилення від військової служби, все ще підлягають мобілізації. Крім того, якщо вони зроблять це повторно, то отримають реальний строк.

Про це сказав перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Цензор.НЕТ. Він відповів на запитання журналістів про те, чи може служити людина, щодо якої було винесено вирок. За словами співрозмовника, все залежить від того, яким чином у рішенні суду прописано відбування умовного строку.

"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", — сказав Цуцкірідзе.

Він також наголосив, що наявність досудового розслідування чи підозри не є причинами, щоб не служити. Все залежить від того, який був обраний запобіжний захід і чи обмежує він людину в пересуванні.

"У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. Декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи — наші громадяни. Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну", — розповів Цуцкірідзе.

Після цього, як каже він, чоловікові було вручено підозру, але йому не обрали запобіжний захід, тому той продовжує служити на одному з найскладніших напрямків фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист відповів на одне з популярних питань про мобілізацію — чи можна вручати повістки по телефону чи пошті.