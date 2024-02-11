Россияне запустят кампанию против Сырского, говорят в СНБО: детали

В ЦПИ напомнили об успешных операциях нового главкома

Россияне начали распространять дезинформацию о новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины Александре Сырском. Враг пытается навязать ему образ "советского и русского" человека.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, для этого россияне ищут его родственников в РФ, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Коваленко подчеркнул, что главная цель этой кампании – дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ.

В то же время он напомнил, что Сырский долгое время был частью команды Залужного. Он командовал успешными операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины.

"Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против. Команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение. Это является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ. Поддержка кампании о том, что главком является "русским человеком" – это подыгрывание вражеской дезинформации", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.