Росіяни запустити кампанію проти Сирського, кажуть в РНБО: деталі

У ЦПД нагадали про успішні операції нового головкома

Росіяни почали розповсюджувати дезінформацію про нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Ворог намагається навʼязати йому образ "радянської та російської" людини.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, для цього росіяни шукають його родичів у РФ, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Коваленко підкреслив, що головна мета цієї кампанії – дискредитація головкома і зниження довіри до ЗСУ.

Водночас він нагадав, що Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини.

"Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ. Підтримка кампанії про те, що головком є "російською людиною" – це підігравання ворожій дезінформації", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.