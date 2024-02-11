В Киеве объявили воздушную тревогу: на столицу летят вражеские беспилотники, слышны взрывы

Жителей города просят пройти к укрытиям

В Киеве ночью 11 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы налета беспилотников, запущенных российскими террористами. БПЛА летят в столицу по нескольким направлениям.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Беспилотники фиксируются со стороны Черкасщины, есть группы в Винницкой и Житомирской, частично уже залетели в Киевскую область.

"Шахеды" на Киевщине в направлении Белой Церкви!", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киевской области – предварительно, ведется работа сил ПВО по вражеским беспилотникам. Местных жителей призывают пройти к укрытию. Также сообщили о БПЛА, двигающихся по нескольким районам Киевской области.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 10 февраля 2024 года россияне атаковали нашу страну 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Основные направления удара – Одесская и Харьковская. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

Как писал "Телеграф", террористы вечером 9 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками производства Ирана. Под ударами оказались Одесса и Харьков, из обоих городов сообщали о взрывах.