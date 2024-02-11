У Києві оголосили повітряну тривогу: на столицю летять ворожі безпілотники, чутно вибухи

Мешканців міста просять пройти до укриттів

У Києві вночі 11 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу нальоту безпілотників, запущених російськими терористами. БПЛА летять до столиці з кількох напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Безпілотники фіксуються з Черкащини, є групи на Вінничині та Житомирщині, частково вже залетіли у Київську область.

"Шахеди" на Київщині у напрямку Білої Церкви!", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Київщині – попередньо, ведеться робота сил ППО по ворожим безпілотникам. Місцевих мешканців закликають пройти до укриття. Також повідомили про БПЛА, які рухаються кількома районами Київської області.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 10 лютого 2024 року росіяни атакували нашу країну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Одещина та Харківщина. Внаслідок бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Як писав "Телеграф", терористи ввечері 9 лютого вкотре атакували Україну ударними безпілотниками виробництва Ірану. Під ударами опинилися Одеса та Харків, з обох міст повідомляли про вибухи.