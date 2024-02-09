По всей Украине масштабная воздушная тревога: подробности

Украинцев просят находиться в безопасных местах

По всей территории Украины в 11:24 пятницы, 9 февраля объявлена воздушная тревога. С аэродрома Саваслейка в России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Воздушная тревога объявлена во всех областях.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулебакском районе Нижегородской области. До границы Украины оттуда около 700 км. На аэродроме с конца 2021 г. базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты очень тяжело сбить системам ПВО из-за высокой скорости полета (12 350 км/ч).

Как сообщал "Телеграф", координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются, чем стремится воспользоваться Россия. Она пытается как можно больше атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы вынудить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме. Они активно атакуют, чтобы максимально истощить запасы средств ПВО.