По всій Україні масштабна повітряна тривога: подробиці

Українців просять перебувати у безпечних місцях

По всій території України об 11:24 п’ятниці, 9 лютого оголошено повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка у Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Повітряна тривога оголошена у всіх областях.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижегородської області. До кордону України близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 р. базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинжал". Ці гіперзвукові ракети дуже важко збити системам ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Як повідомляв "Телеграф", координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, чим прагне скористатися Росія. Вона намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі. Вони активно атакують, щоб максимально виснажити запаси засобів ППО.