В ВСУ предупреждали о возможной ракетной атаке РФ: в чем причина

Возможна угроза крылатых ракет

В пятницу, 9 февраля, в ВСУ предупредили украинцев о ракетной опасности. В ряде городов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, российские бомбардировщики Ту-95 совершили манёвр в районе рубежей для пуска ракет.

"Вероятные пуски крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20.

Тем временем в ряде украинских городов уже звучит воздушная тревога:

Военные призывают украинцев следить за дальнейшими их сообщениями.

В 10:30 мониторинговые каналы сообщили, что ракет в воздушном пространстве Украины нет. Один Ту-95МС совершил посадку на аэродроме Дягилево. Еще один борт вылетел с аэродрома "Оленья", курс южный.

Напомним, как ранее мы писали, в ночь на 9 февраля оккупанты нанесли воздушные удары по Украине. Под удар попали жилые дома, гостиница и не только.

Также мы сообщали о том, что на днях Россия, вероятно, впервые обстреляла Украину своей новейшей ракетой. До этого факт её применения против нашей страны еще не был зафиксирован. Узнать о том, что это за ракета и чем она опасна вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.