В ЗСУ попереджали про можливу ракетну атаку РФ: у чому причина

Можлива загроза крилатих ракет

У п’ятницю, 9 лютого, у ЗСУ попередили українців про ракетну небезпеку. У низці міст України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, російські бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр у районі рубежів для запуску ракет.

"Імовірні пуски крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Розрахунковий час входження ракет до повітряного простору України 10:20.

Тим часом у низці українських міст уже звучить повітряна тривога:

Військові закликають українців стежити за подальшими їхніми повідомленнями.

О 10:30 моніторингові канали повідомили, що ракет в повітряному просторі України немає. Один Ту-95МС здійснив посадку на аеродромі Дягилєво. Ще один борт вилетів з аеродрому "Оленʼя", курс південний.

Нагадаємо, як раніше ми писали, у ніч на 9 лютого окупанти завдали повітряних ударів по Україні. Під удар потрапили житлові будинки, готель і не лише.

Також ми повідомляли, що днями Росія, ймовірно, вперше обстріляла Україну своєю новітньою ракетою. До цього факт її застосування проти нашої країни ще не було зафіксовано. Дізнатися про те, що це за ракета і чим вона небезпечна, ви можете в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.