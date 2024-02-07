В Раде поддержали законопроект "Об оборонных закупках": в NAUDI объяснили, почему это так важно

Развитие предприятий, работающих на безопасность и оборону, – гарантия обеспечения обороноспособности нашего государства

В четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10454 "Об оборонных закупках" и приняла его за основу. Документ касается усовершенствования правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения.

В разработке законопроекта принимали участие представители Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Её представители уверены, что новый законопроект должен окончательно исправить ситуацию, возникшую между украинскими предприятиями ОПК и Государственной аудиторской службой.

Напомним, что, согласно позиции контролирующих органов, оборонные компании должны работать без прибыли. В пресс-службе NAUDI отметили, что не один раз поднимали вопросы регулирования ценообразования в оборонных закупках. В частности, еще в сентябре 2023 года они вместе с другими производителями товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов. В ходе пресс-конференции они привели аргументы, почему правительство должно отменить заключение ГАСУ, которое потребовало возвратить уже налогооблагаемую прибыль предприятий оборонного сектора за 2022 год.

"Это может привести к остановке производства товаров для фронта, к подрыву обороноспособности страны", — отметил председатель Киевской городской организации работодателей оборонной промышленности Владислав Бельбас.

В ассоциации подчеркивают, что развитие предприятий, работающих на безопасность и оборону, – гарантия обеспечения обороноспособности нашего государства и двигатель роста украинской экономики.

"Именно поэтому в течение нескольких месяцев NAUDI последовательно отстаивала необходимость регулирования ценообразования в оборонных закупках, а в январе 2024 принимала активное участие в создании соответствующего законопроекта.

По настоянию Министерства экономики, проект закона №10454 будет иметь ретроспективное применение. Это означает, что с его принятием проблема будет решена для всех предприятий, выполнявших с начала действия военного положения государственные оборонные заказы.

Надеемся, что документ будет принят в целом в неизменном виде, и государство обеспечит производителям вооружения благоприятные условия для работы и развития", — говорят в NAUDI.