В Минобороны заявили о попытках срыва закупок питания для ВСУ: кто за этим стоит

В DOT называют иски безосновательными

Недобросовестные поставщики пытаются сорвать закупки питания для Вооруженных сил Украины. Они засыпают суд исками.

Об этом сообщает "Государственный оператор тыла" (DOT). В агентстве заявили, что 5 февраля компания ООО "Трейд Полтава" подала иск в суд, которым пытается заблокировать 11 процедур закупки питания, объявленных DOT в прошлую пятницу.

"Командой DOT было установлено, что "Трейд Полтава", в соответствии со своим Уставом и видами экономической деятельности, занимается торговлей шин, ремонта автомобильной техники и т.д. Никаких тендеров в Prozorro на поставку питания как для Министерства обороны Украины, так и для других заказчиков данный поставщик не выигрывал", — говорится в сообщении.

Более того, уже другое юридическое лицо, а именно ООО "Трейд Гранит Инвест" 6 февраля обратилось в суд с идентичным исковым заявлением. При этом, отмечают в DOT, данная компания связана с бывшей группой Трейд Коммодити бизнесмена Андрея Адамовского и экс-чиновника правительства Януковича Владислава Якубовского.

Уже 6 февраля Киевский окружной административный суд своим определением вернул это заявление, то есть отказался его рассматривать. Суд также установил злоупотребление процессуальными правами ООО "Трейд Гранит Инвест", а именно попытки вмешаться в автоматизированное распределение дел с целью определения судьи для рассмотрения дела.

"Очевидно то, что истцы, которые связаны между собой, пытаются подать как можно больше исков, чтобы сорвать закупки питания для ВСУ. Учитывая безосновательность иска, рассчитываем на справедливое решение суда и исключение повторения ситуации с закупкой питания для ВСУ", – отметили в DOT.

Также ситуацию прокомментировал и заместитель Министра обороны Виталий Половенко:

"Все попытки компаний, желающих сорвать нашим военным питание, будут становиться публичными. Мы будем говорить о неблагополучных поставщиках. Наши военные должны забыть о проблемах качества пищевого обеспечения"

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