У Міноборони заявили про спроби зриву закупівель харчування для ЗСУ: хто за цим стоїть

У DOT називають позови безпідставними

Недоброчесні постачальники намагаються зірвати закупівлі харчування для Збройних сил України. Вони засипають суд позовами.

Про це повідомляє "Державний оператор тилу" (DOT). В агентстві заявили, що 5 лютого компанія ТОВ "Трейд Полтава" подала позов до суду, яким намагається заблокувати 11 процедур закупівлі харчування, оголошених DOT минулої п’ятниці.

"Командою DOT було встановлено, що "Трейд Полтава", відповідно до свого Статуту та видів економічної діяльності, займається торгівлею шин, ремонту автомобільної техніки тощо. Жодних тендерів в Prozorro на постачання харчування, як для Міністерства оборони України, так і для інших замовників, даний постачальник не вигравав", — йдеться в повідомленні.

Більше того, вже інша юридична особа, а саме ТОВ "Трейд Граніт Інвест" 6 лютого звернулася до суду з ідентичною позовною заявою. При цьому, зазначають у DOT, ця компанія пов’язана з колишньою групою Трейд Коммодіті бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського.

Вже 6 лютого Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою повернув цю заяву, тобто відмовився її розглядати. Суд також встановив зловживання процесуальними правами ТОВ "Трейд Граніт Інвест", а саме намагання втрутитись в автоматизований розподіл справ з метою визначення потрібного судді для розгляду справи.

"Очевидним є те, що позивачі, які є пов’язані між собою, намагаються подати якомога більше позовів, щоб зірвати закупівлі харчування для ЗСУ. З огляду на безпідставність позову розраховуємо на справедливе рішення суду та унеможливлення повторення ситуації із закупівлею харчування для ЗСУ", – зазначили в DOT.

Також ситуацію прокоментував заступник Міністра оборони Віталій Половенко:

"Усі намагання компаній, які хочуть зірвати нашим військовим харчування, ставатимуть публічними. Ми говоритимемо про недоброчесних постачальників. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю харчового забезпечення".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава СБУ зустрівся з послами G7, з якими зокрема обговорив стеження за Bihus.info.