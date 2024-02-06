Украинские подростки обязаны вернуться из-за границы и явиться в военкомат: уклонисты понесут наказание

Сам военкомат не будет присылать никаких писем

В Украине напомнили, что подростки должны становится на воинский учет. А те из них, кто выехал за границу, должны вернуться в страну для этого.

Такое заявление сделал представитель Полтавского ТЦК Истомин в интервью полтавского телеканала "ІРТ". Он напомнил, что в Украине подростки по достижению 17 лет должны стоять на воинском учете. Для этого ТЦК уведомляют учебные заведения, а те уже в свою очередь направляют юношей в военкоматы.

В то же время из-за российской агрессии против нашей страны многие 16-летние подростки были вынуждены выехать за границу. А это значит, что для постановки на воинский учет они должны будут вернуться в страну.

"Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — заявил Истомин.

Если же юноша решит проигнорировать требование ТЦК, то понесет административное наказание.

"Если человек не прибыл в срок по каким-то причинам, то понесет ответственность в виде штрафа на сумму от 510 до 850 гривен. В случае повторения правонарушения сумма штрафа увеличиться до 1700 гривен", — объяснил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменят правила "брони" от мобилизации.