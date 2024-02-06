Українські підлітки зобов’язані повернутися з-за кордону і з’явитися у військкомат: ухилянтів покарають

Сам військкомат не надсилатиме жодних листів

В Україні нагадали, що підлітки мають стати на військовий облік. А ті, хто виїхав за кордон, мають повернутися в країну для цього.

Таку заяву зробив представник Полтавського ТЦК Істомін в інтерв’ю полтавського телеканалу "ІРТ". Він нагадав, що в Україні підлітки з досягнення 17 років мають стояти на військовому обліку. Для цього ТЦК повідомляють навчальні заклади, а ті вже своєю чергою направляють юнаків до військкоматів.

Водночас через російську агресію проти нашої країни багато 16-річних підлітків були змушені виїхати за кордон. А це означає, що для постановки на військовий облік вони мають повернутися до країни.

"Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він має з’явитися. Загалом — так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці", — заявив Істомін.

Якщо юнак вирішить проігнорувати вимогу ТЦК, то понесе адміністративне покарання.

"Якщо людина не прибула у строк з якихось причин, то понесе відповідальність у вигляді штрафу на суму від 510 до 850 гривень. У разі повторення правопорушення сума штрафу збільшиться до 1700 гривень", — пояснив військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінять правила броні від мобілізації.