"Что-то произошло в августе": стало известно, почему Россия сократила атаки "Ланцетами"

"Ланцет" был одним из самых эффективных видов оружия России

В России снизилось производство дронов-камикадзе "Ланцет". Это может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде Подмосковья в августе 2023 года.

Об этом пишет Forbes. Журналисты установили, что в августе оккупанты применили 126 "Ланцетов", а в декабре эта цифра снизилась до 59.

"Вместо того, чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group — компания РФ, специализирующаяся на разработке БПЛА — ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", — отмечает издание.

В материале указывается, что "Ланцет" состоит из импортных компонентов, в том числе и двигатель и бортовая электроника. Все, что для "Ланцетов изготавливают сами россияне — планеры, блок питания и камеры. Есть вероятность, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" могу прервать поставки камер для этих дронов.

"Ланцет" был одним из самых эффективных видов оружия России в войне с Украиной: небольшой дрон-камикадзе, который может находить и уничтожать цели на расстоянии 40 миль (более 60 км) со смертельной точностью. "Ланцеты" подбивают танки "Леопарды", артиллерию и даже припаркованные самолеты", — отметил Forbes.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года украинские военные уничтожили вражеский "Ланцет" из стрелкового оружия АК-47. Стоит учесть, что уничтожить подобную цель в небе автоматом Калашникова практически нереально.