"Щось сталося у серпні": стало відомо, чому Росія скоротила атаки "Ланцетами"

"Ланцет" був одним із найефективніших видів зброї Росії

У Росії знизилося виробництво дронів-камікадзе "Ланцет". Це може бути пов’язане із вибухом на території "Загірського оптико-механічного заводу" у Сергієвому Посаді Підмосков’я у серпні 2023 року.

Про це пише Forbes. Журналісти встановили, що у серпні окупанти застосували 126 "Ланцетів", а у грудні ця цифра знизилася до 59.

"Замість того, щоб рости, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (ZALA Aero Group — компанія РФ, що спеціалізується на розробці БПЛА — ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію", — зазначає видання.

У матеріалі вказується, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, у тому числі двигун і бортова електроніка. Все, що для "Ланцетів виготовляють самі росіяни — планери, блок живлення та камери. Є ймовірність, що вибух на "Загірському оптико-механічному заводі" можу перервати постачання камер для цих дронів.

"Ланцет" був одним із найефективніших видів зброї Росії у війні з Україною: невеликий дрон-камікадзе, який може знаходити та знищувати цілі на відстані 40 миль (понад 60 км) зі смертельною точністю. "Ланцети" підбивають танки "Леопарди", артилерію та навіть припарковані літаки", — зазначив Forbes.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року українські військові знищили ворожий "Ланцет" зі стрілецької зброї АК-47. Варто врахувати, що знищити подібну мету в небі автоматично Калашнікова практично неможливо.