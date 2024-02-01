Хотела стать продавщицей, чтобы шпионить за ВСУ: задержана подруга известного террориста "ДНР"

Женщина давно поддерживала вооруженную агрессию РФ

Служба безопасности Украины задержала подругу главы "народного совета "ДНР" — известного террориста Артема Жоги. Она планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ и передавать координаты их позиций оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Очередная информатор российской военной разведки находилась на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ, которое дислоцируется на передовой.

Женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута. Она передавала врагу координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений украинских защитников, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

"По имеющимся данным, разведведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск. Также в ходе документирования преступлений информатору стало известно, что она знакома и периодически общается с главой так называемого "народного совета" террористической организации "ДНР" "Артемом Жогой", — рассказали силовики.

В телефонных разговорах предательница хвасталась Жоге, что сотрудничает с российской разведкой.

Фигурантку задержали в ее собственном доме. Это жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ, благодаря чему в июне 2023 года и попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.

Свои "отчеты" врагу она посылала в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов.

СБУ изъяла у предательницы мобильный телефон и компьютер.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы", — добавили в СБУ.

Ранее Телеграф писал, что сотрудники СБУ задержали мужчину, который приводил российские ракеты на определенные объекты в Харькове. Кроме того, он готовит кибератаки на сайты украинских госорганов. Также недавно СБУ задержала российского агента в одном из областных центров. Злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны.