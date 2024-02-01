Хотіла стати продавчинею, аби шпигувати за ЗСУ: затримано подругу відомого терориста "ДНР"

Жінка давно підтримувала збройну агресію РФ

Служба безпеки України затримала подругу очільника "народної ради "ДНР" — відомого терориста Артема Жоги. Вона планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, аби шпигувати за ЗСУ та передавати координати їх позицій окупантам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Чергова інформаторка російської воєнної розвідки перебувала на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління Генштабу ЗС РФ, який дислокується на передовій.

Жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. Зокрема, вона передавала ворогу координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів українських захисників, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

"За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ. Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої "народної ради" терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою", — розповіли силовики.

У телефонних розмовах зрадниця вихвалялась Жозі, що співпрацює з російською розвідкою.

Фігурантку затримали у її власному помешканні. Це — мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ, завдяки чому у червні 2023 року і потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.

Свої "звіти" ворогу вона надсилала у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.

СБУ вилучила у зрадниці мобільний телефон та комп’ютер.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми", — додали в СБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники СБУ затримали чоловіка, який наводив російські ракети на певні об’єкти у Харкові. Крім того, він готує кібератаки на сайти українських держорганів. Також нещодавно СБУ затримала російського агента в одному з обласних центрів. Зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.