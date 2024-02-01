"Я похоронил ее тысячу раз в своей голове": украинская пара, удерживаемая РФ в плену, наконец-то воссоединилась

Пара боялась больше никогда не увидеться

Пограничники из Волыни Илья Музыка и его возлюбленная Алина Панина воссоединились после более чем двадцати месяцев разлуки. Часть из этого времени они оба находились в плену у российских оккупантов и не знали о судьбе друг друга.

Илья был взят в плен в городе Мариуполь вскоре после полномасштабного российского вторжения. Спустя несколько недель то же самое произошло с Алиной. Пара боялась больше никогда не увидеться. Но уже сейчас они снова вместе и начинают заново строить свою жизнь на западе Украины. Об этом пишет Reuters.

Алина Панина и Илья Музыка

"Я не знал, была ли она в плену. Я так много думал, что у меня все кружилось в голове. Я похоронил ее тысячу раз в своей голове", — рассказал Музыка.

Алина и Илья познакомились в 2019 году на общей работе. В 2021 году их направили в оживленный торговый порт Мариуполя в качестве кинологов, которые досматривали груз вместе со своими спаниелями Джесси и Соней.

Фото - REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как только российские оккупанты вторглись на территорию Украины, они быстро окружили Мариуполь, разрушив большую часть города и превратив его в самое смертоносное поле боя в конфликте.

Тогда Илья и Алина взяли в руки оружие и направились на завод "Азовмаш", чтобы защищать его. Но 10 апреля их разлучили. Девушка переехала на новое место со своими собаками, а спустя два дня Илью взяли в плен. 17 мая военные из "Азовстали" вынуждены были сдаться в плен оккупантам. Среди защитников была также и Алина.

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После того как Илью освободили, его первый вопрос к отцу был о том, где его возлюбленная. Когда ему сказали, что она вернулась домой уже больше года, он сказал: "Я был вне себя, меня переполняли эмоции". Пара вскоре воссоединилась в Киеве.

"Мы так долго ждали, чтобы поговорить, обняться, поговорить. Мы были так счастливы", — сказала Панина.

Пара решила отложить свадьбу. Илье нужно больше времени, чтобы восстановиться после пережитого кошмара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале января 2024 года прошел масштабный обмен пленными. Домой вернулись более 200 украинцев. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ВМС и пограничники. Некоторые из них были защитниками "Азовстали".